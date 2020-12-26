Заболевший француз ранее прибыл из Лондона.

Во Франции официально подтвердили новый, более опасный штамм коронавируса, который изначально зафиксировали в Великобритании.

Об этом пишет BBC.

В Минздраве страны заявили, что зараженный - гражданин Франции, который неделю назад приехал из Лондона. В настоящее время у него нет симптомов заболевания, но он находится на самоизоляции.

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: Юрий Годован