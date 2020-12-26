Париж во время локдауна / фото REUTERS
Во Франции официально подтвердили новый, более опасный штамм коронавируса, который изначально зафиксировали в Великобритании.
Об этом пишет BBC.
В Минздраве страны заявили, что зараженный - гражданин Франции, который неделю назад приехал из Лондона. В настоящее время у него нет симптомов заболевания, но он находится на самоизоляции.
Новый штамм коронавируса: что известно
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.
- 20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.
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