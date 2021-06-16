Кроме этого, комендантский час в стране будет отменен с 21 июня.

Во Франции с 17 июня отменяют обязательное ношение защитных масок на улице. При этом, требование надевать маски при нахождении в помещении продолжит действовать.

Кроме этого, комендантский час в стране отменят с 21 июня, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Читайте такжеВо Франции третий раз ввели локдаун«Санитарная ситуация в стране улучшается. Комендантский час, который в настоящее время действует с 23:00 до 06:00, будет отменен в ночь на понедельник»,— сказал Кастекс на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он сообщил, что в санитарные правила внесут изменения, согласно которым отменяется обязательное ношение масок на улице. При этом все еще нужно надевать маски в помещениях, на стадионах, на рынках, в очередях.

Жан Кастекс призвал наращивать темпы вакцинации, чтобы к началу осени хотя бы одну прививку от коронавируса сделали не менее 40 млн человек.

Коронавирус во Франции

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Автор: Ирина Погорелая