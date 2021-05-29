Указанный вариант является родственником британского штамма, но имеет новую мутацию.

На западе Франции обнаружили новую вспышку очень редкого варианта коронавирус.

Об этом пишет DW.

Почти все случаи – из 37-ми зарегистрированных – по состоянию на 27 мая обнаружили во французской коммуне Ньор-де-Со в регионе Лангедок. Это та же разновидность COVID-19, вспышка которой произошла на прошлой неделе в Бордо.

В Минздраве Франции пока не знают, есть ли связь между этими двумя кластерами – скоплениями или группами людей, имеющих общие источники заражения.

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Штамм под кодом 20I/484Q является родственником британского штамма SARS-CoV-2, но имеет новую мутацию (E484Q).

С начала пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения констатировала появление ряда штаммов инфекции, в частности в Британии, Индии и Африке.

По данным ученых, уже в 2022 году коронавирус может приспособиться к разработанным вакцинам от COVID-19, в связи с чем специалистам нужно уже сейчас думать над разработкой новых эффективных препаратов.

Чтобы не допустить распространения новых мутаций ученые призывают правительства как можно скорее вакцинировать своих граждан, а также резко не отказываться от карантинных ограничений.

Во Франции по состоянию на утро 29 мая обнаружили всего 5 708 350 инфицированных коронавирусом, из них умерли 109 452 человека. Вакцину от COVID-19 уже получили 34 267 697 граждан.

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Автор: Яна Ставская