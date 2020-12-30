Эксперты рекомендуют план из пяти пунктов, который должен остановить распространение более заразной версии коронавируса.

Новые варианты коронавируса изменили саму природу пандемии. Теперь мы имеем дело с ситуацией, которая абсолютно отличается от ситуации в мае или даже в ноябре. И реакция на эти изменения должна быть соответствующей.

Об этом на страницах The Guardian пишет профессор психологии из Университета святого Андрея и член независимой научно-консультационной организации Independent Sage Стивен Рейхер. Он указывает на то, что новый штамм коронавируса B117 примерно на 56% более заразен, чем все предыдущие версии. И к середине января на него будет приходиться 90% всех новых случаев заражения в Великобритании.

Читайте такжеNewsweek: Главный инфекционист США объяснил, как остановить мутацию COVID-19Брифинг британского правительства признает, что четыре уровня ограничений, которые сейчас действуют в стране, будут неэффективными в сдерживании распространения инфекции. Автор замечает, что ни одно отдельное мероприятие не сможет вернуть пандемию под контроль. Вместо этого нужен целостный ответ, который объединит все доступные инструменты для борьбы с инфекцией.

Как это сделать? Рейхер пишет, что эксперты Independent Sage составили план из пяти пунктов, который позволит начать 2021 год с всеобъемлющей стратегией по завершению кризиса. Все пять частей плана должны происходить согласованно и сопровождаться широкой информационной кампанией.

Во-первых, есть вопросы вакцинации. Широкое применение вакцин - ключевая часть стратегии борьбы с COVID-19. Поэтому этот процесс нужно срочно ускорить. Но вакцинация не может быть всей стратегией. Потому что понадобится достаточно много времени, чтобы всем сделать прививку (даже если делать два миллиона прививок каждую неделю, как советует правительственная группа по моделированию гриппа). Кроме того, сохраняется неопределенность относительно длительности иммунитета к коронавирусу после вакцинации и влияния на способность людей распространять инфекцию.

Читайте такжеВ ЕС сегодня стартовала кампания вакцинации от COVID-19Все это усугубляется еще и тем фактом, что из-за появления нового более заразного штамма коронавируса нужно сделать прививку еще большей части населения, чтобы достичь коллективного иммунитета. А пока эта иммунизация не завершена, инфекция будет продолжать циркулировать среди определенных групп населения. Поэтому периодические вспышки неизбежны. Вакцинация может дополнить, но не заменить все другие формы вмешательства.

Это подводит нас к второму пункту - национальные меры контроля критически важны. Новые еще более жесткие ограничения необходимы в двух главных сферах. Первая касается личных путешествий, особенно в международных направлениях. Их нужно мониторить и регулировать с максимальной эффективностью. Эксперты предлагают ввести обязательную подачу заявок на въезд и выезд из страны. Кроме того, к заявкам должен быть добавлен отрицательный результат ПРЛ-теста. А по прибытии люди должны проходить процесс строгой изоляции.

Читайте такжеСотни британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в ШвейцарииВторая сфера - это образование. Школы должны оставаться закрытыми, пока помещения не станут максимально безопасными для учащихся и персонала. Это значит, что классы должны стать меньше (для этого придется нанять дополнительных учителей), понадобится адекватная вентиляция, а также бесплатные маски для всех детей. Университеты должны перейти на обучение онлайн по умолчанию по меньшей мере до Пасхи. Это позволит студентам избежать рисков, связанных с людным транспортом и общежитиями.

Воспитанников школ, колледжей и университетов нужно обеспечить компьютерами и доступом к интернету, чтобы каждый точно смог учиться удаленно. Школьники, которые не могут учиться дома, должны проходить занятия вместе с уязвимыми детьми и детьми работников ключевых профессий.

Третий пункт плана касается режима тестирования, отслеживания и изоляции. На протяжении всей пандемии система тестирования ограничивалась лишь подсчетом людей, сдавших анализ на коронавирус. Но это лишь первый шаг. И он должен быть частью стратегии, нацеленной отслеживать контакты больных как можно скорее, чтобы изолировать их раньше, чем они заразят других. Для этого нужно искать не только тех, кого инфицированный мог заразить, но и тех, от кого он сам мог подхватить COVID-19.

Понадобится практическая поддержка, чтобы помочь людям пройти самоизоляцию. Великобритания провалила эту задачу. Поэтому люди часто не придерживались ее (менее 20% среди людей с симптомами). Зато в Нью-Йорке этот показатель достигал 90-95%, потому что в городе инфицированным оказывали широкую поддержку: от финансовой помощи и размещения в отеле до ухода за домашними животными в их отсутствие.

Читайте такжеПервые случаи нового штамма коронавируса обнаружили в КанадеЧетвертый пункт плана касается рабочих мест. Когда британское правительство ослабило карантин в июле, он переложил на работодателей и владельцев недвижимости ответственность за безопасность в офисах. Но при этом не было озвучено никаких инструкций. Поддержка была минимальной. А формальной регуляции вообще не было. Некоторые компании все же тщательно подошли к вопросу борьбы с COVID-19 в офисе. Но так сделали далеко не все. Поэтому сейчас нужно позаботиться о создании надежных систем предотвращения распространения инфекции на рабочих местах. Они должны включать финансирование для проведения необходимых изменений, инспекцию всех помещений и сертификацию их на соответствие стандартам. Получать такие сертификаты будет выгодно, так как это может повысить общественную лояльность к тому или иному бизнесу (магазинам, гостиницам и т.д.).

И, наконец, пятый пункт гласит, что финансовая поддержка общества очень важна. Неравенство играет центральную роль в этой пандемии. Болезнь влияет на более уязвимые группы населения, так же как и меры, нацеленные на борьбу с ней. Люди с небольшими доходами больше рискуют потерять работу и пострадать от финансовых последствий.

Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В МОЗ призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобритании, Дании, Нидерландов и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

25 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что новый штамм коронавируса уже обнаружено в восьми странах Европы.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавируса, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

Власти Японии с понедельника, 28 декабря, ввели запрет на въезд из всех стран, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Запрет будет действовать до конца января.

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Перевод: Лесь Дымань