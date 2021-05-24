Ученые доказали, что определенные противораковые методы лечения могут ускорить старение.

Новое исследование показывает, что определенные противораковые методы лечения могут ускорить старение клеток. При этом изменения в ДНК пациентов могут способствовать усилению воспаления и утомляемости.

Как пишет MedikForum, такие результаты были представлены в журнале CANCER.

Как утверждают ученые, активность генов часто регулируется в течение жизни посредством эпигенетических изменений или физических модификаций ДНК, которые не связаны с изменением лежащей в основе последовательности.

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Некоторые люди могут испытывать эпигенетическое ускорение возраста (EAA), которое повышает риск возрастных хронических проблем. Ученые изучили изменения EAA во время и после лечения рака в поисках потенциальной связи между этими событиями и утомляемостью у пациентов с раком головы и шеи (HNC).

В исследовании приняли участие 133 пациента с HNC. Половина из них в какой-то момент времени столкнулась с сильной усталостью. EAA была наиболее заметной сразу после лучевой терапии, когда средний эпигенетический возраст увеличился на 4,9 года.

Повышенный уровень ЕАА был связан с повышенной утомляемостью, а у пациентов с тяжелой усталостью уровень ЕАА был на 3,1 года выше, чем у пациентов с низкой утомляемостью. Кроме того, у пациентов с высокими уровнями маркеров воспаления уровень ЕАА был примерно на 5 лет выше.

«Наши результаты дополняют совокупность доказательств, свидетельствующих о том, что длительная токсичность и, возможно, повышенная смертность, вызванная противораковым лечением пациентов с HNC, могут быть связаны с повышенным уровнем EAA и его ассоциацией с воспалением», - рассказывает ведущий автор доктор Канхуа Сяо из Школы медсестер Университета Эмори в Атланте.

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Автор: Виктория Гордиенко