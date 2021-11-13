В частности, речь идет о неспособности клеток вырабатывать защиту против развития онкологии. Больше всего это грозит именно мужчинам.

В организме человека во время мутации ген под названием UTX нарушает способность клеток подавлять раковые опухоли естественным путем.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии в США, которые провели исследование и выяснили, что такая мутация гена делает организм уязвимым к раку, пишет РБК-Украина со ссылкой на Drug target review.

По словам экспертов, ген UTX играет жизненно важную роль, так как отвечает за образование так называемого "конденсата" внутри клеток для предотвращения онкологии. Когда в клетке перестают образовываться "капельки", она становится уязвимой. По словам исследователей, такая защита образуется из материала в ячейках самих клеток.

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"Образуясь, капли контролируют активность хроматина, генетического материала, содержащегося в хромосомах. Это в свою очередь обеспечивает эффективные и правильные модификации и взаимодействия хроматина для организации правильной программы транскрипции, подавляющий опухоль", – утверждают ученые.

Также разрушение или изменение этих "капель" может сильно повлиять на то, как наши клетки борются с раком.

"Формирование правильных "капель" будет механизмом, который будет поддерживать здоровье клеток", – отметили ученые.

Кроме того, они заявили, что такой мутации больше подвержены мужчины.

Напомним, по данным британских медиков опасный вид рака можно определить по некоторым, казалось бы, малозаметным признакам. Стоит просто обратить внимание на ноги.

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Автор: Виктория Гордиенко