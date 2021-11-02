Опасный вид рака можно определить по некоторым, казалось бы, малозаметным признакам. Так, рак поджелудочной железы входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин.
Как пишет британское издание Express, его можно определить по изменениям в ногах.
Как сообщают медики, рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают ноги пациентов. Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.
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Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.
Иногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:
- боль в ноге или икре - особенно спазмы только в одной ноге;
- отек ноги;
- покраснение кожи на ноге;
- ощущение тепла в одной ноге;
- боль при вытягивании пальцев ног - чаще всего это происходит, когда вы указываете пальцами ног вверх.
Отметим, что к другим симптомам, позволяющим заподозрить рак поджелудочной железы относятся:
- затруднение прохождения пищи (дисфагия). В начале болезни возникает затруднение прохождения твердой пищи.
- боль в верхних отделах живота;
- диарея;
- желтуха;
- запоры;
- тошнота, рвота;
- утомляемость, упадок сил.
Напомним, ранее онколог Михаил Давыдов рассказал о ранних симптомах рака.