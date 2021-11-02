Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела, говорят медики.

Опасный вид рака можно определить по некоторым, казалось бы, малозаметным признакам. Так, рак поджелудочной железы входит в десятку самых распространенных форм заболевания как среди женщин, так и среди мужчин.

Как пишет британское издание Express, его можно определить по изменениям в ногах.

Как сообщают медики, рак поджелудочной железы может вызвать некоторые симптомы, которые поражают ноги пациентов. Речь идет об образовании тромбов в глубоких венах ног, а также в других частях тела.

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Стоит отметить, что тромбоз глубоких вен также возникает у людей, которые не болеют раком. Однако для некоторых тромб иногда является первым признаком рака поджелудочной железы.

Иногда у пациентов могут отсутствовать какие-либо симптомы образования тромба в глубокой вене. Но есть некоторые общие признаки, на которые следует обратить внимание:

боль в ноге или икре - особенно спазмы только в одной ноге;

отек ноги;

покраснение кожи на ноге;

ощущение тепла в одной ноге;

боль при вытягивании пальцев ног - чаще всего это происходит, когда вы указываете пальцами ног вверх.

Отметим, что к другим симптомам, позволяющим заподозрить рак поджелудочной железы относятся:

затруднение прохождения пищи (дисфагия). В начале болезни возникает затруднение прохождения твердой пищи.

боль в верхних отделах живота;

диарея;

желтуха;

запоры;

тошнота, рвота;

утомляемость, упадок сил.

Напомним, ранее онколог Михаил Давыдов рассказал о ранних симптомах рака.

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Автор: Виктория Гордиенко