Страны с низким и средним уровнем дохода до сих пор не получат вакцины от COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебреєсус заявляет, что богатые страны скупают большинство вакцин от коронавірусної болезни.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Гебреєсус заявил, что существует "явная проблема", что страны с низким и средним уровнем дохода до сих пор не получили вакцины от COVID-19.

"Богатые страны имеют большую часть поставок", - подчеркнул Гебреєсус.

Он настойчиво призывает страны и производителей прекратить заключать двусторонние соглашения по поставкам вакцин, что наносит ущерб глобальной инициативе COVAX по распределению вакцин.

К этому времени богатые страны, и в частности Великобритания, страны-члены Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль находятся в начале очереди по получению вакцин от таких компаний как Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят более 1 млрд доз вакцины в 2021-ом году.

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Автор: Виталий Саенко