Программа ВОЗ, цель которой провести вакцинации в 91 стране мира, может провалиться.

Глобальный механизм ВОЗ по обеспечению бедных стран вакцинами от COVID-19 столкнулся с "очень высоким" риском потерпеть провал. Потенциально миллиарды людей могут остаться без доступа к прививкам от коронавируса до 2024 года.

Читайте такжеВ мире коронавирусом заболели более 73 миллионов человекОб этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы. Программа COVAX от ВОЗ - главная глобальная схема для проведения вакцинации в странах с малыми и средними доходами по всему миру. Она ставит целью доставить не менее 2 миллиардов доз до конца 2021 года и обеспечить защитой 20% наиболее уязвимых к болезни людей в 91 стране мира. В основном речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что промоутеры программы жалуются на недостаток финансирования. Кроме того, они столкнулись с риском поставок и сложными условиями сделок, которые могут сделать невозможным выполнение цели COVAX.

"Риск провала успешного построения возможностей COVAX очень высокий", - говорится во внутреннем отчете для организации Gavi, которая объединяет правительства, фармакологические компании, благотворительные и международные организации для организации глобальных кампаний по вакцинации. Gavi вместе с ВОЗ председательствуют в программе COVAX.

Читайте такжеЕвросоюз может передать 5% своих вакцин против коронавируса бедным странам - СМИЭтот отчет и другие документы, подготовленные Gavi, обсуждаются во время встречи совета организации, которая проходит 15-17 декабря. В одном из документов говорится, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года.

Возможность неудачи COVAX повышает тот факт, что схема была создана слишком быстро. И действовать приходится "в неосвоенной плоскости".

"Нынешний уровень рисков превышает готовность к ним, пока не будет полной ясности относительно масштаба этих рисков и возможностей их смягчить. Именно поэтому нужны интенсивные усилия по смягчению для оценки самих рисков и готовности к ним", - говорится в документе.

В прошлом месяце Gavi наняла Citigroup для предоставления советов по сокращению финансовых угроз. В записке за 25 ноября, поданной совету Gavi, советники Citigroup говорят, что наибольший риск для программы - это пункты в контрактах, которые позволяют странам не покупать вакцины, заказанные через COVAX. Потенциальное расхождение между поставками доз и спросом - это "не тот коммерческий риск, который может смягчить рынок или многосторонние банки развития", такие как Всемирный банк.

Читайте такжеНачало вакцинации вот COVID-19: в США развезут около 3 миллионов доз вакцины в 150 распределительных центров"Поэтому его нужно смягчить либо путем переговоров по контракту, либо через пласт поглощения рисков Gavi под руководством структур правления", - говорится в Совете CitiGroup.

На вопрос журналистов о документах, представитель Gavi ответил, что организация уверена в способности достичь поставленных целей.

Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань