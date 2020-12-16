Глобальный механизм ВОЗ по обеспечению бедных стран вакцинами от COVID-19 столкнулся с "очень высоким" риском потерпеть провал. Потенциально миллиарды людей могут остаться без доступа к прививкам от коронавируса до 2024 года.
Читайте такжеВ мире коронавирусом заболели более 73 миллионов человекОб этом пишет Reuters со ссылкой на внутренние документы. Программа COVAX от ВОЗ - главная глобальная схема для проведения вакцинации в странах с малыми и средними доходами по всему миру. Она ставит целью доставить не менее 2 миллиардов доз до конца 2021 года и обеспечить защитой 20% наиболее уязвимых к болезни людей в 91 стране мира. В основном речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки.
Но внутренние документы, оказавшиеся в руках Reuters, свидетельствуют, что промоутеры программы жалуются на недостаток финансирования. Кроме того, они столкнулись с риском поставок и сложными условиями сделок, которые могут сделать невозможным выполнение цели COVAX.
"Риск провала успешного построения возможностей COVAX очень высокий", - говорится во внутреннем отчете для организации Gavi, которая объединяет правительства, фармакологические компании, благотворительные и международные организации для организации глобальных кампаний по вакцинации. Gavi вместе с ВОЗ председательствуют в программе COVAX.
Читайте такжеЕвросоюз может передать 5% своих вакцин против коронавируса бедным странам - СМИЭтот отчет и другие документы, подготовленные Gavi, обсуждаются во время встречи совета организации, которая проходит 15-17 декабря. В одном из документов говорится, что провал программы может оставить людей в бедных странах без доступа к вакцинам от COVI-19 до 2024 года.
Возможность неудачи COVAX повышает тот факт, что схема была создана слишком быстро. И действовать приходится "в неосвоенной плоскости".
"Нынешний уровень рисков превышает готовность к ним, пока не будет полной ясности относительно масштаба этих рисков и возможностей их смягчить. Именно поэтому нужны интенсивные усилия по смягчению для оценки самих рисков и готовности к ним", - говорится в документе.
В прошлом месяце Gavi наняла Citigroup для предоставления советов по сокращению финансовых угроз. В записке за 25 ноября, поданной совету Gavi, советники Citigroup говорят, что наибольший риск для программы - это пункты в контрактах, которые позволяют странам не покупать вакцины, заказанные через COVAX. Потенциальное расхождение между поставками доз и спросом - это "не тот коммерческий риск, который может смягчить рынок или многосторонние банки развития", такие как Всемирный банк.
Читайте такжеНачало вакцинации вот COVID-19: в США развезут около 3 миллионов доз вакцины в 150 распределительных центров"Поэтому его нужно смягчить либо путем переговоров по контракту, либо через пласт поглощения рисков Gavi под руководством структур правления", - говорится в Совете CitiGroup.
На вопрос журналистов о документах, представитель Gavi ответил, что организация уверена в способности достичь поставленных целей.
Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.
- Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
- 16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.
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