Водка вряд ли поможет с этой проблемой, говорит Ищенко.

Информация о том, что с помощью водки из организма можно вывести радионуклиды, оказавшиеся в окружающей среде после аварии на Чернобыльской АЭС, является мифом.

Как заявил в интервью УНИАН глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко, хорошо справляется с этой задачей йод. Однако есть еще одно средство, которое выводит радионуклиды из организма.

"Знаете, что лучше всего, кроме йода, выводит радионуклиды? Косточки от яблока. Потому что там как раз и содержится йод. Водка вряд ли поможет", – отметил он.

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Авария на ЧАЭС

39 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала одной из самых страшных техногенных катастроф в истории. Как следствие – был полностью разрушен 4-й энергоблок. Пожар внутри 4-го энергоблока удалось полностью потушить только 10 мая.

В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ – в 400 раз больше, чем после бомбардировки Хиросимы.

Участие в ликвидации последствий аварии принимали до 600 тысяч человек. Многие спасатели, которые первыми приступили к ликвидации, не были предупреждены об опасности и умерли от лучевой болезни и радиационных ожогов.

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