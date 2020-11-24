Оксфордская вакцина от коронавирус хоть и менее эффективна, чем конкуренты, но имеет два важных преимущества: она дешевле и ее легче хранить.

Вакцина, разработанная британско-шведским фармакологическим гигантом AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, менее эффективна, чем два других потенциальных препараты. Но именно она может быть ключом к обузданию пандемии коронавируса.

В частности, она может помочь побороть болезнь в странах с малыми и средними доходами, - пишет Newsweek. Издание напоминает, что в понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет сделали объявление о промежуточных данных третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Они показали, что препарат эффективно не допускает начала COVID-19 и обеспечивает "высокий уровень защиты".

Насколько эффективна каждая из вакцин?

Читайте такжеЕС купит 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от коронавирусаNewsweek напоминает, что до объявления AstraZeneca и Оксфорда за последний месяц были сообщения и об успехах других разработчиков. В частности, компании Pfizer и Moderna утверждали, что эффективность их разработок составляет 95%. А российский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи тоже заявлял, что его препарат имеет эффективность на уровне 92%.

AstraZeneca и Оксфордский университет проводили испытания двух различных режимов дозирования во время своего исследования. Одна группа добровольцев сначала получила половину дозы, а затем полную дозу. Другой же ввели дважды полноценную дозу.

В случае второй группы была зафиксирована эффективность вакцины на уровне 62%. Между тем, этот показатель у первой достигал 90%. Совместив данные обеих дозировок, разработчики решили, что их вакцина эффективна на уровне 70,4%. Хотя для окончательных выводов нужно дождаться завершения клинических исследований. Только тогда можно будет сказать наверняка, насколько препарат эффективен.

Но несмотря на очевидно более низкие цифры по сравнению с другими лидерами гонки вакцин, в научных кругах одобрительно восприняли объявление AstraZeneca и Оксфордского университета. Поскольку их разработка легко преодолеет минимальный порог эффективности на уровне 50%, которого нужно достичь для утверждения правительственными организациями.

Читайте такжеNature: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться более полугодаВдобавок, препарат AstraZeneca и Оксфорда имеет некоторые ключевые преимущества над конкурентами. Он значительно дешевле и его легче транспортировать.

Какие преимущества у вакцины от AstraZeneca и Оксфорда?

Разработчики утверждают, что их препарат также сокращает передачу коронавируса кроме того, что предотвращает начало заболевания COVID-19. Хотя это еще нужно подтвердить. Большинство экспертов считают, что если вакцина предотвращает начало болезни, она так или иначе уменьшает и передачу самой инфекции.

Ученые считают, что наличие нескольких безопасных и эффективных вакцин - это ключ к обузданию пандемии коронавируса. Но преимущества Оксфордской вакцины могут привести к ее большему распространению, несмотря на немного меньшую эффективность.

"У нас есть вакцина для всего мира. Она эффективна и не допускает госпитализацию. Ее можно хранить при температурах обычных холодильников и распространять через привычную систему дистрибуции", - пояснил главный разработчик вакцин профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

По мнению доктора Колина Баттера из Университета Линкольна в Великобритании, оксфордская вакцина дает "четкий выход из пандемии" и имеет преимущество над разработками Pfizer и Moderna.

"Прежде всего, ей нужна обычная холодная сеть хранения, которую используют для многих других продуктов в хирургических отделениях и аптеках по всей стране", - сказал Баттер.

Разработки же Pfizer и Moderna требуют ультра-холодных условий, что затрудняет их транспортировку и хранение.

"Во-вторых, хотя разработчики не сообщили о количестве доступных доз, сокращение самой дозы уменьшает реальную потребность в веществе. И, наконец, исследования дали доказательства, что вакцина предотвращает не только заболевание, но и останавливает передачу вируса. Это дает возможность достичь коллективного иммунитета", - добавил ученый.

Читайте такжеВ США анонсировали старт вакцинации против COVID-19 и назвали условиеПрофессор Стивен Эванс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал, что возможность хранить вакцину в обычных холодильниках очень удобная для богатых стран. Но это чрезвычайное преимущество для стран с низкими доходами.

Какие страны получат оксфордскую вакцину первые?

В компании AstraZeneca заявили, что будут поставлять свою разработку во все страны на недоходной основе вплоть до окончания пандемии COVID-19. Для развивающихся стран этот ценовой режим будет постоянным. В фармакологической компании говорят, что прививка будет стоить 3-4 доллара за одну дозу. И это значительно меньше, чем стоят вакцины Pfizer и Modrna, созданные на основе матричной РНК.

Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.

16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.

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Перевод: Лесь Дымань