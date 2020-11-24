Вакцина, разработанная британско-шведским фармакологическим гигантом AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, менее эффективна, чем два других потенциальных препараты. Но именно она может быть ключом к обузданию пандемии коронавируса.
В частности, она может помочь побороть болезнь в странах с малыми и средними доходами, - пишет Newsweek. Издание напоминает, что в понедельник AstraZeneca и Оксфордский университет сделали объявление о промежуточных данных третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Они показали, что препарат эффективно не допускает начала COVID-19 и обеспечивает "высокий уровень защиты".
Насколько эффективна каждая из вакцин?
Читайте такжеЕС купит 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от коронавирусаNewsweek напоминает, что до объявления AstraZeneca и Оксфорда за последний месяц были сообщения и об успехах других разработчиков. В частности, компании Pfizer и Moderna утверждали, что эффективность их разработок составляет 95%. А российский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи тоже заявлял, что его препарат имеет эффективность на уровне 92%.
AstraZeneca и Оксфордский университет проводили испытания двух различных режимов дозирования во время своего исследования. Одна группа добровольцев сначала получила половину дозы, а затем полную дозу. Другой же ввели дважды полноценную дозу.
В случае второй группы была зафиксирована эффективность вакцины на уровне 62%. Между тем, этот показатель у первой достигал 90%. Совместив данные обеих дозировок, разработчики решили, что их вакцина эффективна на уровне 70,4%. Хотя для окончательных выводов нужно дождаться завершения клинических исследований. Только тогда можно будет сказать наверняка, насколько препарат эффективен.
Но несмотря на очевидно более низкие цифры по сравнению с другими лидерами гонки вакцин, в научных кругах одобрительно восприняли объявление AstraZeneca и Оксфордского университета. Поскольку их разработка легко преодолеет минимальный порог эффективности на уровне 50%, которого нужно достичь для утверждения правительственными организациями.
Читайте такжеNature: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться более полугодаВдобавок, препарат AstraZeneca и Оксфорда имеет некоторые ключевые преимущества над конкурентами. Он значительно дешевле и его легче транспортировать.
Какие преимущества у вакцины от AstraZeneca и Оксфорда?
Разработчики утверждают, что их препарат также сокращает передачу коронавируса кроме того, что предотвращает начало заболевания COVID-19. Хотя это еще нужно подтвердить. Большинство экспертов считают, что если вакцина предотвращает начало болезни, она так или иначе уменьшает и передачу самой инфекции.
Ученые считают, что наличие нескольких безопасных и эффективных вакцин - это ключ к обузданию пандемии коронавируса. Но преимущества Оксфордской вакцины могут привести к ее большему распространению, несмотря на немного меньшую эффективность.
"У нас есть вакцина для всего мира. Она эффективна и не допускает госпитализацию. Ее можно хранить при температурах обычных холодильников и распространять через привычную систему дистрибуции", - пояснил главный разработчик вакцин профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.
По мнению доктора Колина Баттера из Университета Линкольна в Великобритании, оксфордская вакцина дает "четкий выход из пандемии" и имеет преимущество над разработками Pfizer и Moderna.
"Прежде всего, ей нужна обычная холодная сеть хранения, которую используют для многих других продуктов в хирургических отделениях и аптеках по всей стране", - сказал Баттер.
Разработки же Pfizer и Moderna требуют ультра-холодных условий, что затрудняет их транспортировку и хранение.
"Во-вторых, хотя разработчики не сообщили о количестве доступных доз, сокращение самой дозы уменьшает реальную потребность в веществе. И, наконец, исследования дали доказательства, что вакцина предотвращает не только заболевание, но и останавливает передачу вируса. Это дает возможность достичь коллективного иммунитета", - добавил ученый.
Читайте такжеВ США анонсировали старт вакцинации против COVID-19 и назвали условиеПрофессор Стивен Эванс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сказал, что возможность хранить вакцину в обычных холодильниках очень удобная для богатых стран. Но это чрезвычайное преимущество для стран с низкими доходами.
Какие страны получат оксфордскую вакцину первые?
В компании AstraZeneca заявили, что будут поставлять свою разработку во все страны на недоходной основе вплоть до окончания пандемии COVID-19. Для развивающихся стран этот ценовой режим будет постоянным. В фармакологической компании говорят, что прививка будет стоить 3-4 доллара за одну дозу. И это значительно меньше, чем стоят вакцины Pfizer и Modrna, созданные на основе матричной РНК.
Вакцина от коронавируса: что собирается получить Украина?
- По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.
- Украина является участником глобальной инициативы ВОЗ относительно равного доступа к будущей вакцине от коронавирусной болезни.
- 16 октября заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко информировал, что Украина планирует получить вакцину от коронавируса компаний AstraZeneca или Novavax после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ.
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