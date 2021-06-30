В Индии наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Европейский Союз не пускает на свою территорию всех вакцинированных граждан Индии, а не только тех, кто получил прививки Covishield (AstraZeneca).

Об этом заявил иммунолог, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире "Громадського радио".

По его словам, многие страны определяют, принимать людей из конкретных стран или нет. Соответствующие решения в отношении Индии связаны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом там.

"Здесь речь идет не о том вакцинированы или не вакцинированы, а о том, чтобы ограничить любые контакты людей с государством, чтобы не завезти мутацию вируса", - пояснил Лапий.

Как известно, ранее ВОЗ внесла вакцины Covishield, Sinopharm и Sinovac в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее издание Reuters написало, что граждане Индии, получившие прививку индийской версией вакцины AstraZeneca (Covishield), столкнулись с проблемами при попытке въехать в ЕС. Якобы европейские паспорта вакцинации не признают вакцину Covishield. В то же время МИД Индии поднял вопрос того, что Covishield не в полной мере признается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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Автор: Юрий Годован