90-летняя американка из Сиэтла Фрэн Голдман во время сильного снегопада прошла 10 километров, чтобы получить дозу вакцины от COVID-19.
Об этом пишет The Seattle Times.
"Я звонила, чтобы записаться на вакцинацию везде, где можно, каждое утро, каждый день и контролировала онлайн-запись по ночам", – рассказала она.
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В результате ей удалось договориться с медиками о встрече в воскресенье, в 9:10, однако в субботу начался сильный снегопад. Сначала женщина сделала пробную прогулку, пройдя две трети пути. А в воскресенье она взяла свои палки для скандинавской ходьбы и вышла заранее из дома.
"Это было нелегко. Дороги замерзли и покрылись большим количеством снега", – сказала Фрэн.
Она добралась до больницы с опозданием всего в пять минут. Ради вакцины она прошла десять километров.
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