Отмечается, что он живет в графстве Йоркшир, там же где родился писатель.

Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса. 90-летняя Маргарет Кинан первая получила прививку от COVID-19, а следом за ней это сделал тезка известного английского поэта - Уильям Шекспир.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LADbible, мужчине 81 год и он родом из того же графства, что и его великий тезка. Пожилого британца вакцинировали от COVID-19 в той же университетской больнице Ковентри, что и Маргарет Кинан.

В клинике мужчина представился, как Уильям Шекспир. Но никто не знает, настоящее это ли его имя, документов у него никто не спрашивал. Отмечается, что он живет в графстве Йоркшир, там же где родился писатель.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН