Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса. 90-летняя Маргарет Кинан первая получила прививку от COVID-19, а следом за ней это сделал тезка известного английского поэта - Уильям Шекспир.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LADbible, мужчине 81 год и он родом из того же графства, что и его великий тезка. Пожилого британца вакцинировали от COVID-19 в той же университетской больнице Ковентри, что и Маргарет Кинан.
В клинике мужчина представился, как Уильям Шекспир. Но никто не знает, настоящее это ли его имя, документов у него никто не спрашивал. Отмечается, что он живет в графстве Йоркшир, там же где родился писатель.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Страны ЕС получат первые дозы вакцины от COVID-19 через 3-4 недели
- 94-летняя королева Британии и ее 99-летний муж сделают прививку от коронавируса - СМИ
- В ВОЗ высказались против принудительной вакцинации от коронавирус
- Британия первой из западных стран начинает массовую вакцинацию от коронавируса (фоторепортаж)
- Первый человек в мире получил прививку от коронавируса вакциной Pfizer (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram