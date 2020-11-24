В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Отвечая на вопрос, вакцинировался ли Путин от коронавируса, Песков сказал: «Президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
На вопрос, почему президент РФ пока не принял решение о вакцинации от коронавируса, представитель Кремля заявил, что в России пока не началась широкая вакцинация.
«В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Это невозможно», - сказал Песков.
«Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит», - подчеркнул он.
Песков подтвердил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания и вакцинация в РФ еще не началась.
Он отметил, что сегодня Путин примет участие в церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств и она будет проводится с «учетом новых реалий эпидемиологических».
По его словам, будут приниматься меры для соблюдения «эпидемиологической безопасности» для президента и глав дипломатических миссий.
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