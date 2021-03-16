В ЕС отметили, что несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Емер Кук заявила, что регулятор изучает побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами от коронавируса.

Об этом она заявила телеканалу Sky News, пишет РБК-Украина.

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"На самом деле, мы изучаем побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами", - отметила она.

По ее словам, несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

"Похоже, со всего мира поступают подобные цифры (в отношении побочных эффектов - ред.), но это то, что придется оценивать нашему комитету", - отметила она.

Вакцинация от коронавируса в мире: что известно

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения 16 марта рассмотрит вопрос, связанный с вакциной компании AstraZeneca.

Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий.

Ранее ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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Автор: Виктория Гордиенко