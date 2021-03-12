В качестве меры предосторожности было решено изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам.

Румыния изымает одну из партий англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca, однако в целом продолжит использовать препарат.

Читайте такжеДания приостановила использование вакцины AstraZenecaРанее несколько стран ЕС приостановили вакцинацию этим препаратом из-за нескольких случаев возникновения тромбоэмболии у привитых.

«В качестве меры предосторожности было решено временно изъять оставшиеся дозы до завершения оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA.— ред.); Вакцинация продолжается всеми другими вакцинами фармацевтической компании AstraZeneca из других партий, которые в настоящее время находятся в Румынии»,— указано в заявлении румынского национального комитета по координации мер по вакцинации против коронавирусной инфекции, передает kommersant.

Речь идет о 4257 дозах вакцины из партии ABV 2856. Проблемы с этой партией возникли в Италии. Вторая крупная партия, поступившая в европейские страны — ABV 5300. Ее отправили в 17 стран, среди которых Румынии не было.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановила Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия. EMA считает, что использование вакцины можно продолжать.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая