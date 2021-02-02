Несмотря на все проблемы, власти рассчитывают соблюсти данное ранее обещание о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины от коронавируса могут понадобиться "на долгие годы".

Об этом она заявила после заседания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса", - заявила Меркель в Берлине.

По ее словам, несмотря на все проблемы, власти рассчитывают сдержать данного ранее обещания о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

"Заявление о том, что мы сможем предложить каждому гражданину прививку до конца третьего квартала, может быть подтверждена", - сказала канцлер.

По словам Меркель, это обещание может быть выполнено даже при таком негативном сценарии, когда два фармацевтических производителя, Johnson&Johnson и Curevac, вопреки ожиданиям, не получат одобрения на разработанные ими вакцины.

Вакцинация от коронавируса: что известно

На прошлой неделе стало известно, что компания AstraZeneca, вакцина которой только что получила разрешение на использование в ЕС, не успеет вовремя поставить обещанные объемы вакцин.

На фоне этого заявления и задержек с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

До того, как стало известно об этих проблемах, Еврокомиссия предложила странам-членам поставить цель до лета 2021 года провакцинировать 70% взрослого населения.

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Автор: УНИАН