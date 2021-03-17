В Северной Ирландии, Шотландии, а теперь и Англии началась вакцинация людей в возрасте от 50 лет.
Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает ВВС.
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Это последняя группа в списке "групп риска", для людей из которых больший риск серьезных осложнений и смерти вследствие заражения коронавирусом.
В Северной Ирландии и некоторых районах Шотландии и Англии вакцинация этой группы уже стартовала, но большинство жителей Англии из группы 50+ начнут получать приглашения на прививки с этого дня.
Это около двух миллионов человек.
В общем в Британии прививка от коронавируса по крайней мере одной дозой получили уже более 24 миллиона человек - почти половина взрослого населения.
Около 1,6 млн вакцинированы уже обеими дозами.
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