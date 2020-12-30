В Италии уверены, что будет большой спрос на прививки среди итальянцев на добровольной основе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство не будет делать прививки от COVID-19 обязательными.

Как пишет Reuters, Конте выразил уверенность, что будет большой спрос на прививки среди итальянцев на добровольной основе.

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"Мы не рассматриваем возможность (сделать вакцинацию обязательной), мы исключаем это", - сказал премьер.

Отдельно Конте заявил, что Италия должна поторопиться с презентацией своего национального плана восстановления, чтобы получить доступ к примерно 209 миллиардам евро из фонда ЕС, предназначенного для помощи экономикам блока, наиболее пострадавшим от пандемии.

Правящая коалиция погрязла в споре о том, как эти деньги должны управляться и инвестироваться.

Партия Italia Viva во главе с бывшим премьером Маттео Ренци при этом грозится свергнуть правительство.

Конте сказал, что правительство окончательно разработает и представит свой план к февралю.

Вакцинация от коронавируса в ЕС

В странах Евросоюза 27 декабря началась кампания вакцинации от коронавируса. 21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech.

Вакцинация начнется в разных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания начали массовую вакцинацию в воскресенье.

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Автор: УНИАН