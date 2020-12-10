Первую пациентку, получившую прививку от коронавируса, выписали из больницы в Великобритании.
Об этом рассказали в ТСН.
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Именно с этой женщины началась массовая вакцинация в стране 8 декабря. 90-летняя Маргарет Кенан получила прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech в городе Ковентри.
Следует заметить, что эту же вакцину уже одобрили для прививок в Канаде, которая стала третьей страной с массовой вакцинацией в мире после Соединенного Королевства и Бахрейна. Главный санитарный врач Канады лично одобрил его эффективность и первые несколько сотен тысяч доз должны поступить уже в течение декабря.
Кроме того, вакцинацию объявили и в Вооруженных силах Соединенных Штатах. Около 44 тысяч прививок также собираются сделать препаратом от Pfizer-BioNTech. Первыми вакцину получают медики, служащие сил быстрого реагирования, затем личный состав, который обслуживает критически важные оборонные объекты, и некоторые армейские чиновники.
Как сообщалось, мобильную морозилку-термос для хранения вакцин от коронавируса разработали в Италии. Камера рассчитана на 180 тысяч доз и может работать без электричества, два дня поддерживая температуру в -70 градусов по Цельсию. Это облегчит транспортировку препарата Pfizer-BioNTech, который требует суровых температурных условий.
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