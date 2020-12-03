Бельгия, в случае утверждения вакцины от коронавируса регулятором ЕС, надеется начать вакцинацию уже в январе и сначала - для наиболее уязвимых групп населения.
Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает Le Soir.
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Премьер-министр Александр де Кроо объявил, что кампания вакцинации должна начаться 5 января.
Первыми в очереди на получение вакцины будут жильцы и персонал домов для пожилых людей, далее - персонал других заведений попечительства и всех медицинских учреждений. Следующими смогут вакцинироваться лица старше 65 лет, далее - группа в возрасте 45-65 лет с хроническими заболеваниями.
Если вакцина от BioNTech-Pfizer получит разрешение на использование в ЕС, Бельгия в январе получит первые 600 тысяч доз.
Напомним, в начале недели разработчики вакцины Moderna и BioNTech-Pfizer подали свои вакцины на утверждение в европейский регулятор.
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