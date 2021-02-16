Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.

За неделю после прекращения процесса тест-вакцинации препаратом Oxford/AstraZeneca власти Южно-Африканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать обратно поставленные в начале февраля 1 млн доз.

Об этом сообщает "LIGA.net" со ссылкой на "The Economic Times".

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Отмечается, что по просьбе Министерства здравоохранения страны связано с тем, что клинические испытания вакцины в Южно-Африканской республике показали: она обеспечивает незначительную защиту от легкой и средней тяжести течения COVID-19, вызванного местным мутантным вариантом коронавируса.

Эта партия вакцины прибыла в ЮАР несколько дней назад. Еще полмиллиона доз должны прибыть со дня на день.

Неделю назад ЮАР приостановила развертывание вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca в связи с исследованием университета Витватерсранда. Первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавирус (B.1.351) по сравнению с более ранними штаммами.

Комментария AstraZeneca и SII на эту информацию, как и власти ЮАР, пока нет.

Сейчас власти страны из 55 млн населения делают ставку на вакцинацию групп риска, в первую очередь медиков, вакциной от Johnson&Johnson.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Всемирная организация здравоохранения 15 февраля одобрила вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного использования.

ВОЗ призывает страны прививаться, в том числе, и этим препаратом, независимо от того, какой вариант коронавируса распространен в регионе. Идея в том, что даже там, где вакцина не убережет от симптоматического COVID, она, вероятно, спасет от смерти и/или тяжелого течения болезни.

Украина также заказывала вакцину AstraZeneca. Эта вакцина основана на аденовирусном векторе, неприхотлива в транспортировке и хранении, в отличие от РНК-вакцин Moderna и Pfizer-BNT, и относительно дешевая.

Тем временем, появление мутаций в S-белке коронавируса в некоторых регионах, вроде ЮАР и Бразилии, поставила под вопрос ее эффективность и эффективность других вакцин без доработки их первичного дизайна.

Институт сыворотки Индии – один из основных поставщиков вакцины Oxford/AstraZeneca. Это крупнейший в мире производитель вакцин вообще.

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Автор: УНИАН