Первая партия доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Канаду.
Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в сервисе микроблогов Twitter.
"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена", - заметил он в сообщении.
Премьер заявил: "Мы можем сгладить кривую. Мы знаем, как это сделать — на самом деле, мы даже делали это раньше. Нам просто нужно сделать это снова. Боремся с этим вирусом вместе, соблюдая правила общественного здравоохранения".
Трюдо сказал, что надо продолжать сохранять бдительность: носить маски, мыть руки, а также избегать скоплений людей.
Вакцинация от коронавируса: что известно
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