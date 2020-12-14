Премьер заявил, что нужно и дальше носить маски и мыть руки.

Первая партия доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech прибыла в Канаду.

Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в сервисе микроблогов Twitter.

"Это хорошая новость. Но наша борьба с COVID-19 еще не закончена", - заметил он в сообщении.

Премьер заявил: "Мы можем сгладить кривую. Мы знаем, как это сделать — на самом деле, мы даже делали это раньше. Нам просто нужно сделать это снова. Боремся с этим вирусом вместе, соблюдая правила общественного здравоохранения".

Трюдо сказал, что надо продолжать сохранять бдительность: носить маски, мыть руки, а также избегать скоплений людей.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко