Всего, считают ученые, вакцинация пациентов перед операциями во всем мире могла бы спасать почти 60 тысяч жизней в год.

Вакцинация перед плановыми операциями может спасать десятки тысяч жизней в год, считают хирурги, которые принимают участие в международной программе COVIDSurg Collaborative.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Oxford Academic, авторы нового исследования обнаружили, что от 0,6% до 1,6% пациентов после плановых операций во всем мире заражаются COVID-19. У тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в первые 30 дней после хирургического вмешательства, риск смерти увеличивается в 4-8 раз по сравнению со средними рисками после операции.

"Например, у пациента в возрасте 70 лет риск смерти после операции по удалению рака обычно составляет 2,8%. Этот риск увеличивается до 18,6% в случае заболевания COVID-19", – пояснили ученые.

Согласно их расчетам, вакцинация 1840 человек в возрасте 70 лет спасает одну жизнь. Также спасает одну жизнь и вакцинация 351 семидесятилетнего пациента, которому назначена операция из-за рака.

Поэтому хирурги считают, что должен существовать приоритет в вакцинации людей, готовящихся к плановым операциям. Всего, считают ученые, вакцинация пациентов перед операциями во всем мире могла бы спасать почти 60 тысяч жизней в год.

Авторы исследования предполагают, что полученные ими данные наиболее актуальны для стран с низким и средним уровнем доходов. Это связано с тем, что там могут не применяться некоторые меры профилактики COVID-19 в хирургических стационарах, например, регулярный скрининг на коронавирус и "безковидные" зоны для перемещения пациентов.

Новое исследование – результат сотрудничества более 15 тысяч хирургов во всем мире. Его результаты были получены при анализе информации о 140 тысячах пациентов в 116 странах. Ранее эта же группа ученых предложила выдерживать промежуток не менее 7 недель между COVID-19 и плановыми операциями.

Во время первой волны пандемии COVID-19 были отменены до 70% плановых операций, всего – около 78 миллионов процедур. К настоящему времени объемы хирургической помощи стали вновь увеличиваться. Однако ученые прогнозируют, что в течение 2021 года эти фирмы не достигнут показателей, которые были до пандемии.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко