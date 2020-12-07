Вакцинация от коронавируса было личным решением монархов.

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 99-летний принц Филипп, сделают прививку от коронавируса соблюдая очередь – без всяких условий и привилегий.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.

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"У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий. Они получат прививку в порядке очереди", - отметили в издании.

Кроме того, в правительстве Великобритании отметили, что в первую очередь вакцинировать будут людей из домов для лиц преклонного возраста и их сотрудников, а также медиков и соцработников.

Британия станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря. Миллионы британцев в ближайшие месяцы получат ID-паспорта иммунизации, которые будут подтверждать прохождение вакцинации.

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Автор: УНИАН