В понедельник, 11 января, в Албании начинается вакцинация от коронавируса.
Об этом, как сообщает "Европейская правда" премьер Албании Эди Рама написал на своей странице в Facebook.
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"Хорошие новости. Завтра начинаем вакцинацию от COVID-19", - написал Рама в воскресенье вечером.
1 января Рама заявил, что Албания получила 500 000 доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer.
"Это лучшее возможное начало решающего года окончательного отпора этому невидимому врагу", - сказал премьер-министр Албании.
Рама также заявил, что определенное количество вакцины будет предоставлено Косову, для иммунизации медицинских работников.
Косово еще не начало процесс вакцинации.
Стоит отметить, что большинство европейских стран, в том числе соседи Украины, уже начали процесс вакцинации своего населения. Скоро вакцинацию должна начать Молдова, которой Румыния предоставит до 200 тысяч доз вакцины из своей квоты в ЕС.
Северная Македония начнет вакцинацию в феврале, когда получит 800 000 доз вакцины от Pfizer.
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