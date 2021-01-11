Определенное количество вакцины будет предоставлено Косово, для иммунизации медицинских работников.

В понедельник, 11 января, в Албании начинается вакцинация от коронавируса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" премьер Албании Эди Рама написал на своей странице в Facebook.

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"Хорошие новости. Завтра начинаем вакцинацию от COVID-19", - написал Рама в воскресенье вечером.

1 января Рама заявил, что Албания получила 500 000 доз вакцины против COVID-19 от американской фармацевтической компании Pfizer.

"Это лучшее возможное начало решающего года окончательного отпора этому невидимому врагу", - сказал премьер-министр Албании.

Рама также заявил, что определенное количество вакцины будет предоставлено Косову, для иммунизации медицинских работников.

Косово еще не начало процесс вакцинации.

Стоит отметить, что большинство европейских стран, в том числе соседи Украины, уже начали процесс вакцинации своего населения. Скоро вакцинацию должна начать Молдова, которой Румыния предоставит до 200 тысяч доз вакцины из своей квоты в ЕС.

Северная Македония начнет вакцинацию в феврале, когда получит 800 000 доз вакцины от Pfizer.

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Автор: УНИАН