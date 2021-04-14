Тысяча добровольцев будет вовлечена в тестирование комбинаций, включая вакцины, изготовленные Moderna и Novavax.

Moderna и Novavax будут испытывать "сочетание" первой и второй доз вакцины против коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, в настоящее время британский медицинский регулятор требует делать первую и вторую прививку одним и тем же препаратом – либо AstraZeneca, либо Pfizer, либо Moderna.

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Но эксперты Оксфордского университета проверяют, может ли чередование вакцин для других доз усилить защиту иммунной системы от коронавируса.

Тысяча добровольцев будет вовлечена в тестирование комбинаций, включая вакцины, изготовленные Moderna и Novavax.

Эксперты предполагают, что смешивание прививок вряд ли может быть опасным, и предусматривают повышение эффективности смешивания вакцин.

После опасений тромбозов от прививок препаратом AstraZeneca Франция одобрила предоставление реципиентам альтернативной второй дозы. Германия сделала такой же шаг для младших 60 лет. Однако пока не будут собраны научные доказательства, нельзя утверждать, что миксование вакцин является действенным и безопасным.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет.

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Совещательный орган Британии по вакцинам заявил, что людям в возрасте до 30 лет будет предложено сделать прививку другой вакциной вместо препарата AstraZeneca из-за сообщений о появлении редких тромбов.

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Автор: Виктория Гордиенко