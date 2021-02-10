Какую именно вакцину получили члены королевской семьи, не сообщается.

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз и его жена герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Кларенс-Хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, передает ВВС.

«Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от COVID-19», – говорится в сообщении.

В Кларенс-Хаусе не уточнили, когда и где Чарльз с супругой сделали прививку. Также не сообщается, какую из двух применяемых в Британии вакцин – Pfizer или AstraZeneca – они получили.

О вакцинации принца Чарльз и Камиллы так же сообщил в Твиттере обозреватель ITV по теме королевской семьи Крис Шип.

A spokesperson for Prince Charles and Camilla has confirmed that both royals have now had their first coronavirus jabs 💉💉@ClarenceHouse said: “The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have had their first COVID-19 vaccinations.”

Charles is 72, Camilla 73 pic.twitter.com/6DRS70GHPE — Chris Ship (@chrisshipitv) February 10, 2021

Принцу Чарльзу сейчас 72, его супруге — 73. Они входят в четвертую группу по степени приоритетности для вакцинации — те, кому больше 70 лет. Премьер-министр Борис Джонсон обещал, что к 15 февраля вакцину получат все четыре группы.

Коронавирус в королевской семье Британии

Напомним, королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп уже привились вакциной от коронавируса. При этом не уточняется, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг.

Сам принц Чарльз переболел коронавирусом в марте 2020 года. После заражения он изолировался в своем доме в шотландском поместье Балморал. Королевская резиденция заявляла, что у принца были умеренные симптомы заболевания. Позже сам Чарльз рассказал, что потерял вкус и обоняние, которые полностью не восстановились даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

Жена принца во время заболевания мужа прошла тестирование на коронавирус, он показал отрицательный результат.

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Автор: УНИАН