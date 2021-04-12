Чтобы создать персонализированную противораковую вакцину, ученые секвенировали ДНК опухоли, зародышевой линии и РНК опухоли каждого пациента.

Персонализированная вакцина против рака, которую разработали с помощью вычислительной платформы Mount Sinai, продемонстрировала безопасность и потенциальную пользу для пациентов с различными видами рака. В частности во время рака легких и мочевого пузыря, которые имеют высокий риск рецидива.

Как пишет 24 канал со ссылкой на MedicalXpress, основная цель I фазы исследований - определить безопасность экспериментального лечения. Клиническое испытание I фазы представили на виртуальных ежегодном собрании Американской ассоциации исследований рака (AACR), которые проходили с 10 по 15 апреля 2021 года.

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Чтобы создать персонализированную противораковую вакцину, ученые секвенировали ДНК опухоли, зародышевой линии и РНК опухоли каждого пациента. Кроме этого, ученые определили опухолево-специфическую цель пациента, чтобы предсказать, распознает ли иммунная система мишени вакцины.

После любого лечения рака пациенты получали 10 доз персонализированной вакцины в течение 6 месяцев. Препарат вводился с иммуностимулятором или адъювантом Поли-ICLC, который способен активировать множество рецепторов врожденного иммунитета.

До вакцинации участники испытаний статистически имели высокий шанс рецидива заболевания. 13 пациентов получили вакцину группы Mount Sinai: у 10 были диагностированы солидные опухоли и у 3 была множественная миелома.

После среднего периода наблюдения 880 дней у 4 пациентов все еще не было признаков рака, 4 получали последующие линии терапии, 4 умерли и 1 принял решение выйти из исследования.

Вакцина хорошо переносилась, примерно у трети пациентов развивались незначительные реакции в месте инъекции.

Исследователи также увидели ранние потенциальные преимущества вакцины после того, как анализы крови одного из пациентов показали иммунный ответ, а у 2 других пациентов развился стойкий ответ на иммунотерапию.

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Автор: Виктория Гордиенко