Вакциной компаний уже начали делать массовую прививку, в частности, среди населения Британии.

Уже около года весь мир борется с коронавирусной инфекцией. Тем временем начинают появляться первые потенциальные вакцины от COVID-19. После испытаний одобрения министерств здравоохранения нескольких стран получила вакцина совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Великобритания первой из стран Запада уже начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech

Обычно процесс создания вакцины растягивается на несколько этапов и длится не один год. Однако ситуация с распространением коронавируса заставила специалистов ускориться с разработкой вакцины.

Читайте такжеАмериканский регулятор подтвердил эффективность вакцины от Pfizer и BioNTechТак, в июле текущего года компании Pfizer и BioNTech начали тестирование на людях разработанной ими мРНК-вакцины-кандидата BNT162b2 против COVID-19. В испытаниях фазы 3 приняли участие более 43 тысяч человек, свыше 41 тысячи из которых по состоянию на ноябрь уже получили вторую дозу вакцины-кандидата.

Результаты первичного анализа эффективности, как утверждают в компании Pfizer, показали 95% эффективность BNT162b2 против COVID-19, начиная с 28 дней после введения первой дозы; проанализировано 170 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 162 наблюдали в группе плацебо и 8 случаев – в группе вакцинированных участников.

Показатели эффективности, добавляют представители Pfizer, были однородными независимо от таких демографических характеристик, как возраст, пол, расовая или этническая принадлежность. А эффективность у взрослых старше 65 лет составляла более 94%.

Большинство побочных явлений, связанных с введением вакцины, уверяют в компании, проходили вскоре после вакцинации. Единственными тяжелыми побочными явлениями, возникавшими с частотой 2% или выше после введения первой или второй дозы, были повышенная утомляемость (3,8%) и головная боль (2,0%) после введения второй дозы. У взрослых участников старшего возраста наблюдалась тенденция к меньшей частоте и выраженности побочных явлений после введения вакцины.

Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день.

Прививка вакциной Pfizer-BioNTech: первые предостережения Британии

В начале декабря Великобритания первой в мире начала массовое прививки вакциной Pfizer-BioNTech против коронавирусной болезни COVID-19 среди населения.

После прививки от коронавируса немецко-американской вакциной у некоторых жителей Великобритании проявились серьезные аллергические реакции. Поэтому британский регулятор рекомендовал отказаться от вакцинации людям с любой серьезной аллергией.

Аллергическая реакция, в частности, появилась вскоре после введения вакцины, граждане прошли курс лечения и уже чувствуют себя хорошо. Специалисты допускают, что у людей была анафилактоидная реакция, включающая сыпь на коже, удушье, иногда падение артериального давления.

Как заявили в американской компании Pfizer, подобные реакции не наблюдались в клинических испытаниях данного препарата на более чем 20 тысячах добровольцев. При этом там отметили, что люди с историей серьезных аллергических реакций на вакцины или на компоненты, содержащиеся в вакцине, не принимали участия в поздних этапах испытания.

Перспективы вакцинации от COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения составило графики будущей вакцинации украинцев от COVID-19 и определило приоритетные для прививок категории населения. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

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Автор: Алина Вишневская