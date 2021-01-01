Эта вакцина первой получила подобное разрешение / фото REUTERS

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.

Читайте такжеКоличество инфицирований COVID-19 в мире превысило 82 миллиона (карта)Эта вакцина первой получила подобное разрешение, сообщается на сайте ВОЗ. 

В ВОЗ считают, что эта вакцина отвечает всем параметрам безопасности и эффективности.

"Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - отмечается в заявлении.

Вакцинация от коронавируса: что известно

  • В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.
  • Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.
  • Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии (препаратом от Pfizer).
  • Украина 30 декабря подписала первый контракт на получение 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19.
  • Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и участники ООС.

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Автор: УНИАН