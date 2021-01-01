Эта вакцина первой получила подобное разрешение / фото REUTERS
Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.
Читайте такжеКоличество инфицирований COVID-19 в мире превысило 82 миллиона (карта)Эта вакцина первой получила подобное разрешение, сообщается на сайте ВОЗ.
В ВОЗ считают, что эта вакцина отвечает всем параметрам безопасности и эффективности.
"Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - отмечается в заявлении.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- В странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech.
- Добровольная и бесплатная вакцинация стартовала во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.
- Еще раньше, 26 декабря, прививки начали делать в стране-соседке Украины Венгрии (препаратом от Pfizer).
- Украина 30 декабря подписала первый контракт на получение 1,9 млн доз китайской вакцины против COVID-19.
- Первыми прививки китайской вакцины "Коронавак" получат врачи, работающие с COVID-19, украинцы, живущие в специализированных учреждениях типа домов престарелых, и участники ООС.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram