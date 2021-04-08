В организации говорят, что необходимы специальные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь.

Связь между применением вакцины от коронавируса AstraZeneca, разработанной в сотрудничестве с Оксфордским университетом, и возникновением тромбоза - вероятна, но не подтверждена.

Читайте такжеРегулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca (видео)Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТСН. В организации говорят, что необходимы специальные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между прививкой и возможными факторами риска.

В свою очередь, в комитете по безопасности Европейского агентства лекарственных средств накануне заявили, что образование тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов - это редкий, но все же побочный эффект препарата AstraZeneca. Впрочем ее польза, настаивает еврорегулятор, превышает риски.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостанавливали вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиной стало образование тромбов у сделавших прививку.

Также вакцинацию препаратом AstraZeneca приостанавливала Австрия: там расследуется случай смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови.

В целях безопасности прекратили использовать препарат Норвегия, Италия и Исландия.

Таиланд приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о тромбах. В Минздраве страны отметили, что их партия вакцин AstraZeneca отличается от европейской.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по числу одобрений со стороны регуляторов. Помимо AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Ирина Погорелая