В этой стране от коронавирусной болезни умерли 2 тыс. 800 человек, а более 300 тыс. были инфицированы.

Сегодня в Сербии должна начаться вакцинация населения от COVID-19 вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Как сообщает Радио Свобода, ожидается, что премьер-министр Ана Брнабич станет одной из первых, кому сделают прививки, чтобы укрепить доверие к препарату у населения.

Читайте такжеСтудентка из Британии завезла в Сингапур новый штамм коронавируса

Первую партию из почти 5 тыс. доз вакцины Сербия получила 22 декабря.

Президент страны Александар Вучич заявил, что первыми прививки сделают жителям домов престарелых.

"Важно защитить этих людей ... более 80 процентов людей, умерших от этого ужасного вируса - это люди пожилого возраста, и они подвергаются наибольшему риску", - подчеркнул он.

Глава министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек отметил, что в процессе поступления новых доз вакцины в ближайшие недели начнут вакцинировать медработников.

По его словам, ежемесячно необходимо ввозить около 80 тыс. доз, чтобы вакцинировать около 40 тыс. человек, поскольку прививки надо делать дважды в течение нескольких недель.

Сербия также планирует использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайскую производства Sinopharm, чтобы вакцинировать 7 млн ​​населения.

"Мы ожидаем, что эти две вакцины будут доставлены в Сербию очень скоро", - сказал Джерлек.

В Сербии от COVID-19 по состоянию на 24 декабря умерли 2 тыс. 800 человек, а более 300 тыс. были инфицированы.

Вакцина от коронавируса: новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская