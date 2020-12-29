Российские СМИ сообщали об одной из вакцин западных разработчиков как "превращающей людей в обезьян".

Российские СМИ распространили ложную информацию о европейских и американских вакцинах от коронавируса, тем самым пытаясь продать свой препарат "Спутник V".

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, передает ТСН.

"Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", - написал Боррель.

Он считает, что такая дезинформация явно направлена на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину "Спутник V". Такие действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19.

"Террористические организации, такие как Исламское государство, также использовали путаницу в ситуации с COVID для распространения своей собственной пропаганды", - отметил Борель.

Читайте такжеВ ЕС сегодня стартовала кампания вакцинации от COVID-19

Отмечается, что британские СМИ уже обвиняли Россию в распространении фейков по "Оксфордской" вакцине AstraZeneca. В частности, как отмечает The Times, в рамках российской кампании по дезинформации распространялась информация о том, что вакцина "может превратить людей в обезьян, поскольку она использует аденовирус шимпанзе".

В частности, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская вакцина работает эффективно и без сбоев, в отличие от британской вакцины, с которой "произошли некоторые сбои" из-за того, что она "содержит аденовирус шимпанзе".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН