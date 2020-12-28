В исследовании указывается, что молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки - старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм.

Почти 60% россиян отказались делать прививку российской вакциной Спутник V.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Левада-Центром», имеющиеся в распоряжении УНИАН.

«Несмотря на начало кампании по вакцинации от коронавируса, энтузиазм россиян не вырос по сравнению с летом и осенью», - отмечают авторы исследования.

В частности, отвечая на вопрос готовы ли вы лично сделать прививку вакциной Спутник V, если вакцинация будет бесплатной и добровольной, 58% - ответили «нет», 38% - готовы вакцинироваться. 4% ответили - «я против любой вакцинации/прививок».

В исследовании указывается, что молодые группы населения в меньшей степени готовы делать прививки - старшие группы проявляют гораздо больший энтузиазм.

При этом среди тех, кто одобряет деятельность президента РФ Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. Среди противников президента подавляющее большинство не готово вакцинироваться. Желание вакцинироваться устойчиво больше в возрастных группах старше 40 лет среди тех, кто предпочитает телевидение в качестве основного источника информации. Потребители интернет-контента по всем возрастным группам предпочитают воздержаться от вакцинации.

Среди наиболее популярных причин отказа от прививки - желание дождаться окончания испытаний вакцины (30%) и боязнь побочных эффектов (26%). 12% - имеют противопоказания для вакцинации, ещё 12% - не видят смысла в прививках.

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно

В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.

В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.

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Автор: Роман Цимбалюк