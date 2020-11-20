Компании Pfizer и BioNTech подали заявку в Управление продовольствия и медикаментов США на разрешение использовать их вакцину от коронавируса. Они надеются, что их разработка станет доступной для американцев, принадлежащих к группам высокого риска, уже в декабре.
Читайте такжеBloomberg: Что эффективная на 95% вакцина сделает с COVID-19, который убивает 1% зараженных?Как пишет Newsweek, американская фармакологическая фирма и ее биотехнологический партнер из Германии пояснили в сегодняшнем пресс-релизе, что подают заявку на экстренное использование вакцины NT162b2. Это первое подобное обращение в Управление продовольствия и медикаментов США относительно препарата от COVID-19. Если ведомство даст "зеленый свет", разработчики вакцины обещают доставить ее за "считанные часы". А доступной для людей из групп риска она станет со середины до конца декабря 2020 года. Таким образом, вакцина будет в руках людей к Рождеству.
В свою очередь, источники сообщили Reuters, что совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США собирается обсуждать вакцину Pfizer/BioNTech 8-10 декабря. Однако, точные даты еще не известны. Между тем, компании собираются подать заявки регуляторным органам в других странах. Они утверждают, что сделают это "немедленно".
Читайте такжеМеркель рассказала, когда Евросоюз рассчитывает на регистрацию вакцины в Европе (видео)В Pfizer/BioNTech считают, что до конца года во всем мире будут доступны 50 миллионов доз их вакцины от COVID-19. А к концу следующего года их будет 1,3 миллиарда. Но это будет зависеть от ряда факторов включая то, получат ли они нужные разрешения от правительственных организаций. А также от производственных возможностей.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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