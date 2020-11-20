Сегодня компания подала заявку на утверждение вакцины для экстренного применения в США.

Компании Pfizer и BioNTech подали заявку в Управление продовольствия и медикаментов США на разрешение использовать их вакцину от коронавируса. Они надеются, что их разработка станет доступной для американцев, принадлежащих к группам высокого риска, уже в декабре.

Читайте такжеBloomberg: Что эффективная на 95% вакцина сделает с COVID-19, который убивает 1% зараженных?Как пишет Newsweek, американская фармакологическая фирма и ее биотехнологический партнер из Германии пояснили в сегодняшнем пресс-релизе, что подают заявку на экстренное использование вакцины NT162b2. Это первое подобное обращение в Управление продовольствия и медикаментов США относительно препарата от COVID-19. Если ведомство даст "зеленый свет", разработчики вакцины обещают доставить ее за "считанные часы". А доступной для людей из групп риска она станет со середины до конца декабря 2020 года. Таким образом, вакцина будет в руках людей к Рождеству.

В свою очередь, источники сообщили Reuters, что совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США собирается обсуждать вакцину Pfizer/BioNTech 8-10 декабря. Однако, точные даты еще не известны. Между тем, компании собираются подать заявки регуляторным органам в других странах. Они утверждают, что сделают это "немедленно".

Читайте такжеМеркель рассказала, когда Евросоюз рассчитывает на регистрацию вакцины в Европе (видео)В Pfizer/BioNTech считают, что до конца года во всем мире будут доступны 50 миллионов доз их вакцины от COVID-19. А к концу следующего года их будет 1,3 миллиарда. Но это будет зависеть от ряда факторов включая то, получат ли они нужные разрешения от правительственных организаций. А также от производственных возможностей.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань