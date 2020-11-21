Рассмотрение запроса может занять несколько недель.

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Читайте такжеNewsweek: В Pfizer объяснили, когда вакцина компании от COVID-19 станет доступнойЭкстренное использование предполагает начало применения препарата до завершения всех проверок его воздействия на организм.

«Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в FDA»,— сообщает Pfizer в Twitter. Рассмотрение запроса может занять несколько недель, передает kommersant.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН