Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.
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«Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в FDA»,— сообщает Pfizer в Twitter. Рассмотрение запроса может занять несколько недель, передает kommersant.
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