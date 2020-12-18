По предварительным данным, эффективность этой вакцины от COVID-19 составляет 94,5%.

Компания Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины своей экспериментальной вакцины от коронавируса из-за брака. В процессе производства вакцины случились проблемы с фильтрацией, и это скомпрометировало продукт.

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Об этом главный научный консультант Монсеф Слауи рассказал Bloomberg, пишет Украинская правда. Жизнь.

По предварительным данным, эффективность этой вакцины от COVID-19 составляет 94,5%. Бракованные дозы вакцины еще не разлиты во флаконы и были частью партии в 1,4 млн доз.

По словам Слауи, подобные проблемы возможны при сложных производственных процессах, подобных тому, который необходим для производства вакцины Moderna. Однако это не повлияет на общий объем производства или темпы производства.

Представитель Moderna Рэй Джордан сообщил, что компания не выбивается из установленных планов произвести 20 млн доз в декабре и от 85 до 100 млн - в первом квартале 2021 года. Однако Джордан отказался комментировать проблемы с фильтрацией.

Напомним, вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения в США.

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Автор: УНИАН