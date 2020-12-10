Но это лишь при условии, что люди будут активно делать прививки от коронавируса.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи считает, что жизнь в стране может стать похожей на "нормальную" к следующему лету. Но лишь, если большинство американцев сделают прививки от COVID-19.

Как пишет Newsweek, Фаучи сделал свой комментарий во время интервью для Гарвардской школы общественного здоровья. Его спросили, как долго людям придется еще придерживаться социального дистанцирования и носить маски, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как долго действует прививка от COVID-19Фаучи, который занимает должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сказал, что это будет зависеть от того, сколько людей примут вакцину от COVID-19. Сейчас Вашингтон рассматривает препараты от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, эффективность которых достигает 95%. По словам главного американского инфекциониста, с таким уровнем действенности, США "смогут приблизиться к определенной нормальности" до конца лета. И это при условии, что 75-80% населения будут вакцинированы.

Он также добавил, что если только 40-50% людей сделают прививки, "понадобится больше времени, чтобы достичь того покрытия коллективного иммунитета, которое бы защищало нас в достаточной мере". Newsweek объясняет, что Фаучи использовал термин "коллективный иммунитет" в традиционном смысле. Это означает, что достаточно много людей вакцинированы от болезни, чтобы инфекция больше не могла распространяться.

Читайте такжеВ Британии предупредили об аллергических реакциях после вакцинации от COVID-19Однако, за время пандемии термин несколько изменил свое значение. Его использовали для описания сомнительной теории о том, что вирусу можно позволить свободно распространяться среди тех, кто не рискует пострадать от тяжелой формы COVID-19. Фаучи, как и большинство других экспертов, подчеркивал, что такой способ достижения "коллективного иммунитета" неприемлем.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань