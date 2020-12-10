Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи считает, что жизнь в стране может стать похожей на "нормальную" к следующему лету. Но лишь, если большинство американцев сделают прививки от COVID-19.
Как пишет Newsweek, Фаучи сделал свой комментарий во время интервью для Гарвардской школы общественного здоровья. Его спросили, как долго людям придется еще придерживаться социального дистанцирования и носить маски, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как долго действует прививка от COVID-19Фаучи, который занимает должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сказал, что это будет зависеть от того, сколько людей примут вакцину от COVID-19. Сейчас Вашингтон рассматривает препараты от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, эффективность которых достигает 95%. По словам главного американского инфекциониста, с таким уровнем действенности, США "смогут приблизиться к определенной нормальности" до конца лета. И это при условии, что 75-80% населения будут вакцинированы.
Он также добавил, что если только 40-50% людей сделают прививки, "понадобится больше времени, чтобы достичь того покрытия коллективного иммунитета, которое бы защищало нас в достаточной мере". Newsweek объясняет, что Фаучи использовал термин "коллективный иммунитет" в традиционном смысле. Это означает, что достаточно много людей вакцинированы от болезни, чтобы инфекция больше не могла распространяться.
Читайте такжеВ Британии предупредили об аллергических реакциях после вакцинации от COVID-19Однако, за время пандемии термин несколько изменил свое значение. Его использовали для описания сомнительной теории о том, что вирусу можно позволить свободно распространяться среди тех, кто не рискует пострадать от тяжелой формы COVID-19. Фаучи, как и большинство других экспертов, подчеркивал, что такой способ достижения "коллективного иммунитета" неприемлем.
Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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