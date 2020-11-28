Британское правительство уже заказало 140 млн доз вакцин от коронавируса.

Британское правительство назначило младшего министра по вопросам бизнеса Надхима Захави на новую министерскую должность, на которой он будет отвечать за подготовку программы массовой вакцинации населения страны от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении британского правительства, информирует Deutsche Welle.

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По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Захави будет курировать крупнейшую программу по вакцинации в стране за десятилетия. Захави на новой должности будет отчитываться перед министром здравоохранения Мэттом Хэнкоком. Он сохранит также свою должность младшего министра по вопросам бизнеса. Захави назначен министром временно, срок действия его полномочий пока определен до лета 2021 года.

По данным агентства АР, в настоящее время британский регулятор в сфере лекарственных средств проверяет безопасность и эффективность двух вакцин - совместную разработку от Pfizer и BioNTech, а также вакцину, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Как сообщает издание The Guardian, в случае одобрения вакцины от Pfizer и BioNTech первые поставки в британские больницы могут поступить уже после 7 декабря.

По планам британских властей, первыми будут вакцинированы медицинские работники и те, кто находится в домах престарелых. После них вакцины получат пожилые люди, которым более 80 лет.

В настоящее время Великобритания уже заказала 40 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech, что достаточно для прививки 20 миллионов человек, и 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

Всего правительство готово закупить до 355 миллионов доз вакцины у семи разных производителей, чтобы иметь возможность вакцинировать как можно больше из 67 миллионов жителей страны.

Вакцина от коронавируса: последние успехи разработчиков

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса добились лучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

Вакцина AstraZeneca - одна из трех вакцин, находящихся на поздней стадии испытаний в США.

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Автор: Виктория Токарева