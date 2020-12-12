До конца декабря могут быть вакцинированы 2,6 миллиона мексиканцев.

Мексика одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech для иммунизации населения от нового коронавируса.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

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По прогнозам заместителя министра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя, иммунизация начнется на следующей неделе, когда в страну завезут первые 250 тыс. флаконов вакцины.

По прогнозам властей, 2,6 миллиона мексиканцев могут быть вакцинированы до конца декабря.

Таким образом, Мексика стала первой страной в Латинской Америке, власти которой одобрили к применению вакцину Pfizer и BioNTech и которая первой начнет массовую иммунизацию в регионе от COVID-19.

По последним данными Университета имени Джона Хопкинса, в Мексике с начала пандемии коронавирус выявлен у более чем 1,2 млн человек, умерли свыше 113 тис. больных.

Что известно о вакцине BioNTech и Pfizer

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавирса добились лучшего показателя эффективности, представив 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Евросоюзе.

1 декабря британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. 8 декабря Британия первой из западных стран начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

11 декабря в США выдали разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. США договорились с компаниями-разработчиками вакцины о поставке 100 миллионов доз до марта 2021 года.

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Автор: Виктория Токарева