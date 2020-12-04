Эксперты предупреждают, что побочные эффекты могут возникнуть примерно у 10-15% тех, кто сделает прививку от коронавируса.

Одобрение вакцин от COVID-19 уже не за горами. Поэтому многим людям может стать интересно, какие это ощущения, когда делаешь прививку от этой болезни. Это похоже на профилактический укол от гриппа? Или все же болит больше? Какие бывают побочные эффекты?

Читайте такжеАмериканская вакцина от COVID-19 Moderna дает иммунитет минимум на три месяцаКак пишет CNN, в США разрешение от Управления по продовольствию и медикаментов на экстренное использование могут получить вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. Они основаны на новой технологии на основе матричной РНК (мРНК). Ни одна лицензированная вакцина до сих пор не использовала ее. Хотя исследования технологии длятся уже несколько десятилетий. В частности, ее пытались применить в препаратах против гриппа, бешенства и вируса Зика, а также против некоторых видов рака.

Вакцины на основе мРНК дают нашему телу инструкции, как изготовить небольшие частицы конкретного коронавируса SARS-CoV-2. Собственно, речь идет о белках из его шипов. Когда тело получает эти инструкции, оно начинает производить вирусные белки. А это провоцирует иммунную систему, которая распознает Шипы как "чужеродные" и изготавливает антитела против них. Таким образом, когда коронавирус пытается проникнуть в наш организм, тело уже готово бороться с ним.

Такие вакцины требуют введения двух доз: первая, чтобы научить тело бороться с инфекцией, а через несколько недель вводится вторая, чтобы усилить реакцию. Результаты исследований показали, что разработки Pfizer/BioNTech и Moderna эффективны на 95%. Но поскольку технология, на которой они основаны, достаточно новая, это провоцирует много вопросов и беспокойств. Один из участников испытания вакцины от Moderna рассказал CNN, что это было "точно не приятная прогулка по парку". Но он уверяет, что точно принял бы препарат снова.

Читайте такжеУкраина получит ускоренный доступ к вакцине от COVID-19-Стефанишина24-летний Ясир Баталви недавно окончил колледж и живет в Бостоне. Он рассказал, что подал заявку на участие в испытании вакцины на сайте Национального института здоровья США в начале июля. Потому что хотел сделать что-то полезное во время пандемии.

"Я чувствовал себя беспомощным. То есть эта пандемия на самом деле очень сильно повлияла на жизнь каждого. И не только на жизнь, но и на средства к существованию. Поэтому я записался, потому что хотел сделать, что могу. Я не думал, что меня могут точно выбрать для участия. Но мне позвонили в сентябре. И в середине октября меня вакцинировали", - сказал Баталви.

Он нервничал, когда закатывал рукав для укола, особенно после того, как ему дали соглашение о согласии на участие на 22 страницах. Какое же ощущение после прививки?

"Сама инъекция изначально была такой же, как и прививка от гриппа. Это фактически лишь небольшой укол в плечо. Когда я ушел из больницы, в тот вечер ощущение скованности стало хуже. Это можно было терпеть, но не очень приятно поднимать руку выше плеча. Но побочный эффект вполне локальный. То есть это лишь в мышце вашей руки. И все. Больше ни на что это не влияет. Вы чувствуете себя хорошо", - рассказал парень.

Такие впечатления у него остались после первой дозы. Но второй укол оказался хуже.

Читайте такжеЧисло жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 миллиона человек (карта)"На самом деле, у меня появились заметные симптомы после второй дозы. Когда ее укололи, я чувствовал себя хорошо, пока был в больнице. Но вечером стало хуже. То есть появилась небольшая температура, слабость, озноб", - пояснил Баталви. По его словам, на следующее утро все неприятные ощущения исчезли.

Он позвонил врачам, которые проводили испытания, чтобы рассказать им о симптомах. Их это не встревожило и они посоветовали парню тоже не переживать. Небольшое ухудшение самочувствия не означает, что начался COVID-19 из-за вакцины. На самом деле, эксперты говорят, что такая реакция подтверждает, что организм реагирует на инфекцию, как следует. Поэтому возможность появления таких эффектов не должно никого пугать.

"Это означает, что ваша иммунная реакция защищает вас. Этому стоит радоваться. И не стоит бояться сделать второй укол, зная, что вы теперь в лучшем состоянии, чтобы отразить атаку этого ужасного вируса, который убил более 250 тысяч человек", - сказал эксперт по вопросам вакцин доктор Пол Оффит из детской больницы Филадельфии.

Читайте такжеThe Guardian: Многие люди не хотят прививку от COVID-19, как их убедить сделать ее?Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи сказал это же в понедельник исполнительному директору Facebook Марку Цукербергу. Он заметил, что многие люди на самом деле вообще ничего не почувствуют. У кого-то может появиться небольшая боль в плече, а у кого-то - озноб. Но все эти неприятные эффекты должны пройти за 24 или в худшем случае за 48 часов. Все это признаки правильной иммунной реакции организма на инфекцию.

По словам главного научного советника Operation Warp Speed Монсефа Слаоуйи, примерно 10-15% людей, которые сделают прививки, будут "заметные побочные эффекты". Но у большинства они будут едва заметны.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань