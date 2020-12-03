Прежде всего, не стоит называть тех, кто отказывается вакцинироваться, дураками, это лишь укрепит их упрямство.

Вакцины от COVID-19 с эффективностью на уровне 95% могут спасти миллионы людей по всему миру. Но создание таких препаратов - это лишь первый шаг. Теперь нужно изготовить нужное количество доз как можно быстрее, продумать всю логистику их распространения. А еще нужно убедить людей сделать прививку от коронавируса.

Читайте такжеБритания первой одобрила вакцину от COVID-19 и готова начать делать прививкиИ, как свидетельствует история вакцинации, это задача не из легких, - пишет на страницах The Guardian эксперт по поведенческому планированию в консалтинговой компании Behave Уилл Ханмер-Ллойд. Стоит лишь посмотреть на сокращение количества тех, кто сделал прививку от кори, свынки и краснухи. Все эти вакцины ошибочно обвинили в том, что они якобы провоцируют аутизм.

Несмотря на то, что вакцины от COVID-19 были признаны безопасными, новый опрос YouGov показал, что лишь в Великобритании 21% взрослого населения, скорее всего, не будет принимать их. А еще 12% колеблются. Это означает, что треть населения страны не собирается вакцинироваться. Хотя причины такой позиции варьируются. Существует меньшинство, которое вообще против любых прививок. А большая группа людей колеблются относительно вакцины от коронавируса. Они хотят подождать и посмотреть, безопасна ли она.

Это сопротивление вакцинации потенциально может усилиться с появлением в сети контента, который будет якобы подтверждать убеждения таких людей. Кроме того, алгоритмам в социальных сетях удается заставлять людей твердо настаивать на своих убеждениях, даже если они ошибочны. Именно поэтому нужно провести определенную подготовку, чтобы убедиться, что максимальное количество людей сделают прививку. Поведенческие науки могут дать подсказки, что именно стоит сделать.

Читайте такжеАмериканская вакцина на 100% не допускает тяжелой формы COVID-19Прежде всего, нужно разобраться с группой тех, кто вообще против любых прививок. И сделать это нужно правильно.

"Инстинктивно многие из нас захотят сказать таким людям, что они ошибаются. Но это не правильный способ. Нужно избегать прямой конфронтации с врагами и не называть их сумасшедшими или глупыми. Это человеческий инстинкт: если наши глубочайшие убеждения напрямую ставят под сомнение, мы начинаем в них верить еще упрямее. Это называется обратным эффектом", - объясняет автор.

Он добавляет, что в человеческой природе есть другой защитный механизм, который заставляет активно искать информацию-подтверждение своей правоты. В таких случаях на людей давят слишком сильно и они чувствуют себя осужденными. Поэтому они будут искать причины, чтобы избежать прививки.

Автор советует всем воспользоваться знанием об обратном эффекте, а не только тем, кто будет непосредственно работать над воплощением программы вакцинации.

"Не стоит писать в социальных сетях о том, какие "идиоты" те, кто не принимает вакцину. Это не поможет. Также не должно быть публичных сигналов о пренебрежении правительственных министерств к взглядам, нацеленным против вакцинации. Это означает, что врачи должны занять подход неосуждения к пациентам, которые не уверены, стоит ли делать прививки", - говорится в статье.

Читайте такжеHandelsblatt: Россия вдруг хочет смешать свою вакцину от коронавируса с ОксфордскойЕсли выпала возможность поговорить с кем-то, кто не уверен относительно вакцин, нужно попытаться проявить эмпатию, активно слушать и сосредоточить внимание на преимуществах прививок. И вместо того, чтобы спорить с такими людьми, лучше предложить места, где они смогли бы найти дополнительную информацию. Если люди чувствуют, что к ним относятся с уважением и доверием, они более вероятно будут слушать. И если они что-то выяснят самостоятельно, у них будет время проработать и принять это без ощущения обороны.

Существуют также более широкие поведенческие тактики, которые правительство может использовать, чтобы улучшить масштабы вакцинации. В частности, можно сделать так, чтобы она казалась социальной нормой. Это значит использовать лексику, которая будет косвенно говорить, что все делают прививки. Таким образом, это заставит людей чувствовать себя так, будто они "выбиваются из потока", а не участвуют в нем.

Читайте такжеNature: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться более полугодаИ, наконец, правительства должны сделать так, чтобы сделать прививку было легко. В 1965 году студентам Йельского университета дали информацию о том, что нужно принять вакцину от столбняка. И после этого лишь 3% из них выполнили рекомендацию. Но когда студентам также дали четкую карту и инструкции, как и где можно сделать прививку, количество тех, кто прошел вакцинацию, выросло до 28%. Не стоит недооценивать важность того, чтобы позволить людям прийти на укол в нерабочее время. Кроме того, следует предоставить четкие указания и поддержку в транспортировке. Не должно быть никакой неопределенности. Все это важнее, чем принято считать.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань