Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

Государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma утверждает, что разработанная ими вакцина-кандидат от COVID-19 показала эффективность 97%.

Об этом заявил представитель компании Иван Сетиаван, пишет Reuters.

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«Наша команда по клиническим испытаниям в течение месяца обнаружила, что промежуточные данные показывают эффективность вакцины на уровне 97%», — заявил Сетиаван.

В то же время Bio Farma не предоставила данных о том, сколько участников заразились во время испытаний. Известно, что всего в испытаниях участвовали 1 600 человек.

Также Сетиаван не уточнил, был ли промежуточный результат клинического испытания на поздней стадии, но другой представитель Bio Farma сообщил Reuters позже, что компания все еще собирает данные об эффективности с длительного исследования третьей фазы.

Также указано, что Bio Farma будет ждать полных результатов. Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии может выдать разрешение на применение вакцины уже в конце января.

Разработка вакцин от коронавируса: что известно

Pfizer и BioNTech (США и Германия соответственно) объявили об эффективности их вакцины в 95% по итогам последнего, третьего этапа исследований. Самая большая проблема с ней — препарат требует хранения при сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию). В то же время компании уверяют, что разработали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.

Британская вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала в среднем 70% эффективности на финальных испытаниях. В то же время максимальную эффективность в 90% вакцина показала у людей, получивших первую из двух прививок с меньшей дозировкой препарата. У экспертов много вопросов к эффективности препарата, поэтому разработчики решили провести повторное испытание.

Также об успешности своего вакцины заявила американская компания Moderna окончательно — на 94,1%, предварительная оценка эффективности составляла 94,5%. Компания заявила, что подает документы на регистрацию препарата в США.

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Автор: УНИАН