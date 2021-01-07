Ссылаясь на условия конфиденциальности, Европейская комиссия отказывается раскрыть Европарламенту цены на закупку вакцин у компаний-производителей, а также условия об ответственности в случае возникновения побочных эффектов от прививок.

Еврокомиссия отказывается раскрыть детали сделок с шестью производителями вакцин от COVID-19.

Летом государства-члены ЕС поручили Еврокомиссии вести переговоры о заключении контрактов на поставку вакцин. Были подписаны соглашения с компаниями Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson и Sanofi.

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При этом Еврокомиссия не обнародовала детали контрактов, в частности, цены на вакцины и меры ответственности в случае побочных эффектов, ссылаясь на положения о конфиденциальности, информирует Deutsche Welle.

Сегодня еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в ходе слушаний в Комитете ЕП по бюджетному контролю подчеркнула, что разглашение любой конфиденциальной информации о контактах на закупку вакцин в настоящее время "подорвет текущие переговоры с компаниями".

"Мы не можем в одностороннем порядке решить, разглашать ли такую конфиденциальную информацию как цены по этим контрактам", - подчеркнула Кириакидес.

По ее словам, переговоры еще не закончены, и "мы должны держать как можно более сильную позицию".

Эти слова вызвали резкую критику со стороны некоторых евродепутатов. Председатель комитета Моника Гольмаер подчеркнула, что парламент обязан изучить, насколько Еврокомиссия адекватно тратит средства.

Еврокомиссию также упрекают в том, что она заказала слишком мало вакцин у производителей Pfizer/Biontech и Moderna, препараты которых на сегодняшний день уже разрешены к применению в ЕС.

Однако Кириакидес отбросила это обвинение, отметив, что в июне и в ходе переговоров до ноября "никто не мог знать, какая из вакцин является наиболее перспективной".

Вакцинация от коронавируса: что известно

27 декабря 2020 года в странах Евросоюза началась кампания по вакцинации от коронавируса.

21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech. Евросоюз хочет получить от этих разработчиков до 300 млн доз препарата.

Всего Евросоюз заключил соглашения с шестью разработчиками перспективных вакцин и планирует закупить до 2 млрд доз.

6 января Еврокомиссия утвердила применение еще одной вакцины - американской компании Moderna.

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Автор: Виктория Токарева