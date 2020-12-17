Первые дозы вакцины в США достались медикам из «красной» зоны.

Новоизбранный президент США Джо Байден вакцинируется от коронавируса на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN.

"Я не хочу опережать время, но хочу убедиться, что мы покажем американскому народу, что это безопасно. Когда я это сделаю, я сделаю это публично, чтобы все видели, как я это делаю", – сказал он репортерам в среду в Уилмингтоне.

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В окружении политика добавили, что вероятнее всего Байден вакцинируется на следующей неделе. По словам его помощников, задержка произошла не из-за сомнений, а проблем по логистике доставки вакцины в штаты.

Кроме того, Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама подтвердили публичное вакцинирование, чтобы успокоить граждан и развеять мифы скептиков по поводу вакцины от Pfizer и BioNTech.

Первые дозы вакцины достались медикам из «красной» зоны.

11 декабря Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

FDA установило, что вакцина соответствует установленным критериям для выдачи разрешения. Полученные данные дают четкие доказательства эффективности вакцины для предотвращения коронавируса. Эти данные также подтверждают, что преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.

Что известно о вакцине BioNTech и Pfizer

9 ноября разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer во время третьей фазы испытаний вакцины от коронавирса добились лучшего показателя эффективности, представив 90-процентный результат.

Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-м.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Евросоюзе.

1 декабря британские власти первыми в мире одобрили вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. 8 декабря Британия первой из западных стран начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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Автор: Яна Ставская