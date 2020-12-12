Первые дозы вакцины поступят в больницы Штатов в течение суток.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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FDA установило, что вакцина соответствует установленным критериям для выдачи разрешения. Полученные данные дают четкие доказательства эффективности вакцины для предотвращения коронавируса. Эти данные также подтверждают, что преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.

Вакцину рекомендовали использовать для граждан в возрасте с 16 лет.

Как пишет NYT, США договорились с компаниями-разработчиками вакцины о поставке 100 миллионов доз до марта 2021 года.

Каждый штат представил федеральному правительству список мест – преимущественно больниц, – куда вакцину должны поставить в первую очередь.

В Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что первых граждан уже будут вакцинировать менее чем за 24 часа. Процедура будет бесплатной.

Вакцина от коронавируса

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Автор: Яна Ставская