Вместе с тем в Европе все активнее обсуждают так называемые иммунные паспорта: документы о прививках от коронавируса, без которых путешествовать будет невозможно.

ЕС рассорился с фармконцерном AstraZeneca, потому что шведсько-британский концерн, заявил, что предоставит вполовину меньше доз, чем договаривались.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Британцы зарегистрировали эту вакцину раньше, чем Евросоюз и в Объединенном Королевстве ней прививают людей активно и без сбоев: ежедневно по полмиллиона человек.

В центр массовой вакцинации превратили даже старинный собор в городе Солсбери, который фигурировал в деле об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Чтобы вакцинация проходила быстрее, в Британии даже привлекают волонтеров — учат их делать уколы во время коротких курсов оказания первой помощи.

Вакцина от коронавируса в большом дефиците, ее в мире идет жесткая борьба. И это наглядно показывает случай с концерном AstraZeneca. Более 3 сотен миллионов евро заплатил Евросоюз концерну на этапе разработки вакцины, и даже при таких условиях не дополучит препарат.

AstraZeneca — британско-шведский концерн и интересно, что в Великобританию препарат поставляется по графику. От проблем с поставками от AstraZeneca особенно пострадают восточные и южные страны ЕС, потому что эту вакцину — в отличие от препаратов от Pfizer/BioNTech или Moderna, не нужно хранить при очень низких температурах.

В Брюсселе таким срывом договоренностей чрезвычайно возмущены.

«ЕС профинансировал изобретение вакцины и хочет видеть адекватный ответ. ЕС хочет четко знать, сколько доз вакцин AstraZeneca уже выработала в целом и куда именно они были поставлены", — заявил еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

В общем старт вакцинации в ЕС проходит не слишком быстро, потому что вакцина в дефиците. Не успевает поставлять препарат и концерт Pfizer/BioNTech. Были задержки с поставкой в Германию, Румынию и Польша пока получили половину ожидаемой партии, Италия не досчиталась 30 процентов доз. В компании объясняют это развитием производственного цеха в Бельгии, именно там и производят вакцину для Европы.

А тем временем Европа планирует ввести стандартный документ о вакцинации. Он должен быть одинаковый во всех странах ЕС. Такой сертификат о прививке от коронавируса предложила Греция и уже даже разработала форму. Греки, как и другие страны в Европе, зависящие от туризма, заявляют — с подтверждением о прививках люди должны свободно путешествовать. Впрочем, большинство стран ЕС настаивают — вакцинация должна быть добровольная и не предоставлять льготы.

Получат ли европейцы после прививки свободу от локдаунов и ограничений — предсказать пока рано, поскольку вакцины недостаточно, а также не изучено, сколько сохраняется иммунитет после вакцинации и не могут вакцинированы переносить вирус другим.

На фоне этого производители вакцины Moderna поделились хорошей новостью — там заявили, что препарат однако хорошо защищает и от мутировавших штаммов коронавируса. Лицензию в Европе вакцина от Moderna получила в начале этого года.

Вакцинация против коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН