В США сделали шаг к одобрению вакцины от коронавируса для ее немедленного применения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило во вторник, что вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, соответствует стандарту, необходимого для одобрения на экстренное применение.

Об этом говорится в выводах отчета регулятора, цитирует WP.

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Американские ученые провели собственный анализ данных за последние несколько недель и подтвердили оценку Pfizer, что схема вакцинации была на 95% эффективна в предотвращении болезни в крупных клинических испытаниях и имела терпимые побочные эффекты, в частности боль в руках и усталость, которые проходили в течение двух дней.

Также установлено, что вакцина, которую вводят двумя дозами с интервалом в три недели, начала защищать пациентов после первой дозы. В документе уточняется, что два месяца наблюдений за 38 тысячами участников испытания свидетельствуют о «благоприятном профиле безопасности, без каких-либо конкретных проблем».

В четверг группа советников FDA соберется на обсуждение полученных данных и даст рекомендации, можно ли разрешить вакцину для немедленного использования. Решение должны принять в течение нескольких дней после встречи.

Британский регулятор одобрил вакцину еще на прошлой неделе. Сегодня, 8 декабря, граждан начали ею прививать.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгигантов Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

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Автор: Яна Ставская